Pacote anticrime não atrapalha andamento da reforma da Previdência, diz Moro

O ministro Sergio Moro (Justiça) disse nesta terça-feira (19) que o pacote anticrime e anticorrupção, a ser apresentado ao Congresso à tarde, não atrapalha o andamento da reforma da Previdência, medida econômica que deve ser encaminhada na próxima quarta-feira (20).

"As duas mudanças não são incompatíveis. No fundo, na minha opinião, uma reforça a outra porque todas elas caminham no sentido de trazer ao país melhor ambiente econômico e na qualidade de vida das pessoas", afirmou Moro.

Alguns líderes de partidos na Câmara já questionaram a tramitação simultânea do pacote de Moro com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para endurecer regras de aposentadorias, pois o governo deveria escolher qual é a prioridade.

Ministro da Justiça, Sergio Moro AFP Ministro da Justiça, Sergio Moro, mas os interlocutores do Palácio do Planalto no Congresso não acreditam que uma medida irá prejudicar a tramitação da outra.

O ministro da Justiça declarou ainda que a reforma da Previdência é uma medida necessária e reforçou o apoio à proposta.O presidente Jair Bolsonaro deve assinar a PEC na quarta-feira e ir pessoalmente entregar o texto ao Congresso. Para o pacote anticrime, o governo enviará três projetos de lei que tratam do combate a crime organizado, crime violento e corrupção.