Otimismo alcança 34% dos brasileiros, mas quase metade não sabe o porquê

O futuro da economia do País reserva boas possibilidades para menos da metade dos brasileiros. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 34% estão otimistas com a economia e com suas finanças para os próximos meses. Desse total, 43% não souberam dizer ao certo a razão.

Para 40% dos entrevistados, o clima de otimismo se deve a um cenário político mais favorável. Outros 12% atribuem à percepção de queda do desemprego e 11% enxergam uma estabilização nos preços.

De acordo com o levantamento, 34% dos brasileiros preferem manter neutralidade em relação às expectativas sobre o futuro econômico do País. Outros 27% disseram estar pessimistas quanto às condições econômicas do País nos próximos seis meses. Os pessimistas destacam os escândalos de corrupção (46%), o receio de que a inflação saia do controle (42%) e o desemprego (37%) como fatores que mais pesam.

Quando questionados sobre o que esperam para os próximos seis meses em relação às suas finanças, seis em cada dez brasileiros (61%) acham que sua vida financeira vai melhorar, contra apenas 9% que acreditam em uma piora. Há ainda 25% de entrevistados neutros.