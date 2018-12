Obras de ampliação do Aeroporto Pinto Martins estão aceleradas, diz Camilo

O governador Camilo Santana vistoriou, na manhã desta segunda-feira (3), as obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A inspeção foi feita de um helicóptero e as imagens divulgadas nas redes sociais do gestor estadual.

Segundo ele, os trabalhos estão "em ritmo acelelado". A conclusão da obra é prevista o início de maio de 2020.

Camilo destacou que as principais mudanças serão "a ampliação do terminal de passageiros, adequações no sistema viário e das vias de taxiamento, além da expansão de pista de pouso e decolagem", disse. O governador destacou ainda que o Estado terá, no mínimo, 60 voos internacionais por semana em 2019.

A maior parte dos recursos para a obra é financiada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), através de um empréstimo de R$ 692 milhões, montante correspondente a cerca de 70% do investimento total previsto para a obra (R$898 milhões até 2021).