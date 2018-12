O custo da construção civil no Estado cresce 0,27% em novembro

O custo da construção civil no Ceará aumentou 0,27% em novembro, ficando em R$ 1.033,40 por metro quadrado, considerando mão de obra e material de construção. No acumulado do ano, a variação foi de 4,01%, e no acumulado de 12 meses a alta foi de 4,30%.

Com o resultado, o preço do metro quadrado no Estado fechou novembro abaixo da média nacional (R$ 1.111,41) e do Nordeste (R$ 1.034,74). No acumulado do ano e no de 12 meses, a alta no Ceará também ficou abaixo da registrada no País e na Região.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (7), são do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE.

Brasil

No País, o Sinapi apresentou variação de 0,24% em novembro, resultado abaixo dos 0,43% registrados em outubro. No acumulado do ano, o índice ficou em 4,18%.

A parcela dos materiais registrou variação de 0,36%, apresentando queda significativa tanto em relação ao mês anterior (0,69%), quanto em relação à novembro de 2017 (0,67%). Já a parcela de mão de obra, com variação de 0,11%, também apresentou queda em relação ao mês anterior (0,16%) e à novembro de 2017 (0,28%), 0,04 ponto percentual e 0,17 ponto percentual, respectivamente.

Faltando menos de um mês para o fechamento do ano, os preços na construção civil no Norte do país acumulam alta de 4,87%, a maior variação mensal entre os estados até o momento. Segundo o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, o resultado é decorrente, principalmente, de acordos coletivos de trabalho em estados da região.

“Até poucos anos atrás esses acordos eram celebrados por volta do dia do trabalhador, 1º de maio, principalmente na época da Copa do Mundo, quando o setor da construção estava aquecido. Porém, ultimamente, os acordos estão mais espaçados e alguns estados ficam meses à espera. Foi o caso da região Norte, que teve muitos acordos celebrados nesse ano”, diz.