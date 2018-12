Novembro registra 24,2 mil financiamentos de veículos por dia útil

Novembro atingiu a marca de 24.202 financiamentos diários, considerando apenas os dias úteis. Essa é a maior média desde dezembro de 2014, quando foram financiados 28.390 unidades por dia útil, incluindo motos, pesados e autos leves, novos e usados.

A participação dos financiamentos no total de vendas também foi expressiva em novembro. No mês, 33,1% do total de veículos vendidos foi comprada a crédito. Trata-se do maior percentual desde janeiro de 2015, quando as vendas financiados responderam por 35,1% do total.

No geral, as vendas a crédito totalizaram 484.044 unidades, o que representa uma alta de 7,8% ante o mesmo mês do ano passado, no entanto uma queda de 2,3% comparado a outubro de 2018.

Entre novos e seminovos, os 0km se destacam: de cada 10 autos leves financiados em novembro no Brasil, três são novos. Foram 179.597 novos e 304.447 usados, crescimento de 15,3% e 3,8%, repectivamente comparado a novembro de 2017, e queda de 5,7% e 0,2% diante de outubro deste ano.

Entre as categorias, o destaque vai para autos leves com 394.249 unidades, sendo 114.553 0km, o que representa 9,7% a mais que novembro de 2017 e 4,9% a menos que outubro deste ano.

Considerando o acumulado, a quantidade de veículos financiados de janeiro até novembro deste ano foi de quase 5 milhões (4.996.832 versus 4.634.787), apontando um crescimento de 7,8% em comparaçãoao mesmo período de 2017. O crescimento foi derivado principalmente pelo segmento de veículos novos que apresenta uma evolução de 14,6%.

O levantamento é da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.