No Ceará, 645 mil devem declarar Imposto de Renda em 2019

Até 30 de abril deste ano, último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano de 2018, cerca de 645 mil cearenses devem prestar contas com o Fisco, conforme a Receita Federal no Ceará.

De acordo com as regras divulgadas nesta sexta (22) pela Receita, continua obrigado a declarar o imposto quem ganhou mais de R$ 28.559,70 no ano passado.

Em 2019, o prazo para prestar contas começa mais tarde: no dia 7 de março. Para atraso na entrega, será cobrada multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido.

A partir do próximo dia 25 de fevereiro, a Receita Federal vai liberar o download do programa de declaração e envio. Até o dia 28 deste mês, empresas e bancos devem entregar o comprovante de rendimentos aos funcionários.

Segundo a Receita Federal, em 2018, 648.542 (96,28%) contribuintes no Estado entregaram a declaração dentro do prazo e 24.144 mil (3,72%) prestaram contas com o Fisco fora do prazo estabelecido.

Tira-dúvidas do IR: O Diário do Nordeste responde ainda como declarar o IR 2019, e até retificá-lo, bem como lista quem precisa declarar o Imposto de Renda deste ano e seus critérios. Explica ainda como é feito o cálculo do IR, como ocorre a declaração para quem tem MEI e como declarar veículo financiado.