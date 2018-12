Mutirão de renegociação de dívidas oferece descontos de até 90%; saiba como participar

A Caixa Econômica Federal participa de 17 a 19 de dezembro de um grande mutirão de conciliação promovido pela Justiça Federal do Ceará. A ideia é negociar contratos em atraso dentro da campanha Quita Fácil, que termina no dia 30 de dezembro e oferece descontos de até 90% para pagamento à vista de empréstimos comerciais em atraso há mais de 360 dias.

As audiências são no Centro de Conciliação e Mediação da Justiça Federal do Ceará, que fica na Praça Murilo Borges S/N – 5º andar, no horário de 12 às 16 horas.

A Campanha Quita Fácil objetiva facilitar a regularização de contratos de cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito e de veículos para pessoas físicas e cheque empresa e capital de giro para pessoas jurídicas.

Além das audiências, os interessados em renegociar seus contratos em atraso podem procurar qualquer agência da Caixa, acessar o site Negociar Dívidas ou ligar para o telefone 0800 726 8068 (opção 8).

Serviço:

Mutirão de Conciliação na Justiça Federal do Ceará

Local: Praça Murilo Borges, S/N – 5º andar – Centro

Período: 17 a 19 de dezembro (segunda-feira a quarta-feira)

Horário: 12 às 16 horas