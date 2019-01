Ministro da Infraestrutura confirma cronograma de concessões do 1º trimestre

O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, voltou a confirmar, na manhã desta quarta-feira (30), o cronograma de concessões planejado pelo governo nos primeiros três meses deste ano.

"No dia 28 de março faremos o leilão da ferrovia Norte-Sul. Faremos 23 leilões de concessão antes de abril, incluindo aeroportos, terminais portuários e essa ferrovia", afirmou Gomes de Freitas. "Também trabalhamos para fazer a concessão da Ferrogrão ainda este ano. Vamos estruturar a operação financeira para tornar viável essa licitação", completou.

Durante o lançamento de uma operação para melhorar o escoamento da safra de grãs pela BR-163 no Pará, Tarcísio citou a queda nos preços internacionais do petróleo, com efeito no preço do diesel.

Também mostrou preocupação com o reajuste do preço de referência da tabela do frete do transporte rodoviário de cargas.