Ministério da Economia nomeia novos diretores do INSS

O governo publicou nesta terça-feira (19), no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação de novos diretores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que agora faz parte da estrutura do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

Para a Diretoria de Atendimento do Instituto, foi nomeado Clóvis de Castro Júnior, no lugar de Luiz Otávio Collyer Pontes.

A Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística agora será coordenada por Helder Calado de Araújo, que assume o posto em substituição a Sidnei Cícero Cottet.

A Diretoria de Benefícios ficará com Márcia Eliza de Souza, nomeada no lugar de Agnaldo Novato Curado Filho.

Ainda foi nomeado nesta terça Flávio Ferreira dos Santos, para cargo de diretor de Gestão de Pessoas do Instituto.

As mudanças ocorrem na véspera do envio da proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. O presidente pretende levar o texto pessoalmente aos parlamentares nesta quarta-feira.