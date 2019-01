Mesmo com ataques, rede hoteleira registra 73,5% de ocupação nesta quinta-feira (10)

Contrário ao que se esperava e era previsto, o número de turistas vindo ao Ceará não deve reduzir diante da onda de violência que se iniciou na semana passada. De acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o Estado possui nesta quinta-feira (10) 73,5% dos leitos ocupados, percentual que deve crescer para 89,5% no fim de semana.

Segundo o secretário de Turismo do Estado do Ceará, Arialdo Pinho, "podem ter ocorrido alguma desistência, mas nada que influencie os grandes números do setor". Arialdo afirma ainda que não está havendo problema na venda de passagens nesta alta estação.

Entre as cidades turísticas, Jericoacoara é a que irá estar com maior ocupação nos próximos dias, com 95,2% dos quartos reservados, seguida por Aracati (92,3%).

O número de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza também permanece alto. No último domingo (06), a ocupação das aeronaves chegou a 80,86%. No primeiro dia do ano, a taxa havia ficado em 73,04%, segundo informações da administradora do terminal, Fraport Brasil.

No Aeroporto de Jericoacora, a movimentação de passageiros cresceu 128,2% no período do dia 1 a 9 de janeiro. O volume de pousos e decolagens seguiu a mesma tendência e atingiu alta de 146,7%.