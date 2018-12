Mercado de Trabalho: confira quais os cargos mais recrutados em 2018

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, liberou recentemente a lista com os cargos mais recrutados em 2018 ao redor do globo. O engenheiro de DevOps (que trabalha com desenvolvimento e operação de software) está em primeiro lugar na lista geral, seguido pelo executivo de contas corporativas e engenheiro front-end (que trabalha com a arquitetura inicial de um software).



Batizado de “The most 33 recruited jobs”, o relatório traz ainda as posições mais recrutadas em 5 indústrias e 5 funções. O estudo foi feito de abril de 2017 a abril de 2018, por meio dos InMails (mensagens privadas no LinkedIn) que recrutadores enviaram para esses profissionais.

Entre os destaques do levantamento, está que o cientista de dados é o cargo mais procurado por empresas do ramo financeiro. Segundo a pesquisa, essas companhias estão investindo cada vez mais nesse tipo de profissional, cuja habilidades poderiam ajudá-los a gerenciar riscos e analisar os mercados.

De acordo ainda com os dados, os títulos dos cargos mais comuns que os cientistas de dados possuíam cinco anos atrás eram "assistente de pesquisa" e "pesquisador".

Já o engenheiro de software é o trabalho mais recrutado nas indústrias de varejo, serviços profissionais e educação, governo e organizações sem fins lucrativos (ONGs).

Confira abaixo todos os cargos mais recrutados segundo o relatório:

Cargos mais recrutados no geral

1) Engenheiro de DevOps

2) Executivo de contas corporativas

3) Engenheiro front-end



Cargos mais procurados por indústria

-Tecnologia

1) Executivo de contas corporativas

2) Engenheiro de DevOps

3) Representante de vendas



-Finanças

1) Cientista de dados

2) Engenheiro de software sênior

3) Consultor fiscal sênior



-Varejo

1) Engenheiro de software

2) Analista financeiro sênior

3) Gerente sênior de marca/ comunicação



-Serviços

1) Engenheiro de software sênior

2) Cientista de dados

3) Desenvolvedor front-end



-Educação, governo e organizações sem fins lucrativos

1) Engenheiro de software

2) Analista de negócios

3) Administrador de sistemas



Cargos mais procurados por função

-Engenharia

1) Engenheiro de DevOps

2) Engenheiro front-end

3) Arquiteto de dados



-Vendas

1) Executivo de contas corporativas

2) Representante de vendas

3) Engenheiro de vendas sênior



-Operações

1) Supervisor de quantidade sênior

2) Gerente de entregas

3) Diretor de suprimentos



-Marketing

1) Gerente de marketing digital

2) Gerente de marketing de produtos

3) Gerente sênior de marca/ comunicação



-Recursos Humanos

1) Recrutador

2) Coordenador de recrutamento

3) Consultor interno de RH (também conhecido em inglês como ‘HR Business Partner’)