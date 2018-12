Medalha Edson Queiroz homenageia empresários cearenses

A Medalha Edson Queiroz foi entregue, na noite desta segunda-feira (17), a três empresários cearenses. A cerimônia aconteceu no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará e contou com a participação do superintendente do Sistema Verdes Mares, Edson Queiroz Neto, e do diretor de relações institucionais do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso.

Foram homenageados os empresários Jorge Alberto Vieira Studart Gomes (Beto Studart), José Vilmar Ferreira e Rafael Ferreira Idelbergue Leal. O evento atende a requerimento do deputado Zezinho Albuquerque.

A Medalha Edson Queiroz foi instituída pela Lei nº 10.695, de julho de 1982, criando o Dia do Empresário Cearense. Os homenageados desta edição receberam os prêmios por edições anteriores. Jorge Alberto Vieira Studart Gomes foi escolhido empresário do ano em 2011; José Vilmar Ferreira, em 2013; e Rafael Ferreira Idelbergue Leal, em 2017.