Latam cancela voo direto para Orlando a partir de abril e muda rota para Miami

O Grupo Latam informou, nesta sexta-feira (30), que suspenderá a rota direta ligando Fortaleza a Orlando, nos Estados Unidos, a partir do fim de março do ano que vem. Para compensar retirada da operação, mais dois voos para Miami, partindo da Capital Cearense, serão inseridos no planejamento da companhia a partir do dia 1º de abril de 2019.

Em nota, a Latam garantiu que a opção de conexão entre Miami e Orlando continuará valendo, assim como a alternativa de passar pelos aeroportos de São Paulo/Guarulhos.

"A Latam tomou a decisão de suspender este serviço em virtude da constante avaliação de suas malhas aéreas domésticas e internacional para melhor atender a demanda dos passageiros, as condições de mercado e o contexto econômico da região", afirmou a Latam em nota.

Alteração

Para os clientes que já estavam com passagem comprada para voo direto entre Fortaleza e Orlando, de forma direta, a partir de abril de 2019, a Latam informou que será permitido o pedido de reembolso do bilhete. A alteração para a nova rota, para Miami, também estaria disponível.