Juazeiro do Norte recebe evento da Campus Party neste sábado (24)

Juazeiro do Norte foi escolhida como sede do "Campus Day Empreendedorismo" de 2018, evento que visa fomentar o empreendedorismo digital no País, aliando ações presenciais e digitais. A iniciativa é parte do “Projeto de Fomento ao Empreendedorismo Digital”, uma parceria entre Sebrae Nacional e o Instituto Campus Party, e será realizada no próximo sábado (24), no Sebrae Cariri.

De acordo com a organização, o evento terá 8 horas de conteúdos selecionados por curadores da Campus Party Brasil juntamente com a equipe do Sebrae, incluindo conferências e painéis, abordando as principais tendências do universo das startups e empreendedorismo digital, levando ao público-alvo temáticas atuais e relevantes sobre esses mercados proporcionando networking, troca de ideias e compartilhamento de experiência.

Já estão confirmadas as palestras de Fernanda Checchinato, CEO da Ava tech, sobre empreender com ciência; de Juliana Monteiro Assunção, fundadora do RankMyApp e especialista em mercado mobile, que vai abordar em sua apresentação, um tema fundamental no mobile marketing; e de Roger Aragão, professor de matemática, raciocínio lógico e robótica, que falará sobre o programa Include. Para o encerramento, a atração será o produtor de conteúdo Maurício Cid, do Não Salvo.

“Acreditamos que o conhecimento cresce quando compartilhado e, por isso, vamos junto com o Sebrae promover o intercâmbio de conhecimento em ambientes democráticos, criando espaços nos quais prevalecem a troca e o aprendizado mútuo”, disse Francesco Farruggia, Presidente do Instituto Campus Party.

Serviço:

Data: 24 de novembro

Horário: 09h às 17h

Local: Sebrae Cariri em Juazeiro do Norte, Palácio da Microempresa, Centro, Juazeiro do Norte/Ce

Inscrições e informações: www.ce.sebrae.com.br