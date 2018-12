Jogos Empreendedores no Sebraelab

O Sebraelab é o laboratório de inovação para o empreendedorismo inaugurado no Sebrae Ceará. Um dos focos desse espaço será promover novas metodologias de aprendizado. Neste mês, o Sebraelab está promovendo até o dia 17 uma Jornada Hands On (mão na massa) com oficinas usando as metodologias On Board - que utiliza jogos de tabuleiro-, e In Book - que usa livros, para trabalhar aspectos empreendedores.

Assim, as habilidades para empreender, fazer negócios e tomar decisões estratégicas poderão ser desenvolvidas de uma forma totalmente diferente e inovadora, com o uso de jogos de tabuleiro de última geração. As capacitações são todas práticas e fazem o participante experimentar, de forma ativa, os conceitos a serem trabalhados.

Com duração de quatro horas, as oficinas funcionarão assim: cada jogo reúne entre oito e 16 participantes, que se dividem em mesas com quatro jogadores cada. Um facilitador explica as regras e acompanha o desdobramento da competição, além de fazer a analogia entre as experiências vividas ali e os desafios do mundo dos negócios. As oficinas In Book terão duração de três horas e são baseadas em livros conhecidos sobre Empreendedorismo e Gestão. A apresentação dos conceitos e ferramentas de cada obra são todas adequadas ao contexto dos pequenos negócios

SERVIÇO

Jornada Hands On no SEBRAELAB

Programação e inscrição: https://bit.ly/2Pkpx4A