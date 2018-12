Jericoacoara foi o destino que mais cresceu em buscas em 2018

Jericoacoara foi o destino que mais cresceu nas buscas da plataforma Kayak ao longo deste ano. Segundo a empresa, a praia cearense registrou elevação de 1.567% nas procuras pelos viajantes. O segundo lugar, Caldas Novas (GO), obteve crescimento de 278%. Fortaleza ficou em sétimo lugar, com alta de 230% nas pesquisas.

"O enorme crescimento de Jericoacoara aparece em função da inauguração do aeroporto ser recente – ou seja, a base de buscas era pequena e cresceu bastante. Além disso, o estado do Ceará tem investido cada vez mais no turismo, tornando o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, um ponto focal de voos para o mundo inteiro – o que também atrai turistas para Jericoacoara", informou o Kayak.

Além disso, em 2018, Fortaleza subiu uma posição no ranking dos destinos mais buscados pelos brasileiros, passando da quarta colocação no ano passado para terceiro lugar neste ano.

"São Paulo lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo, principalmente por ser um polo econômico e atrair muitos viajantes a trabalho. Capitais do Nordeste também marcam presença, com Fortaleza ultrapassando Salvador e conquistando a terceira posição. Maceió, que não aparecia no ranking em 2017, conquistou o oitavo lugar, derrubando Curitiba", informou o Kayak.

“No ranking internacional Lisboa supera todos os destinos nos Estados Unidos, conquistando o primeiro lugar, e Buenos Aires e Santiago – opções internacionais mais em conta – crescem no ranking, um reflexo da alta do dólar”, comenta Eduardo Fleury, Líder de Operações do Kayak no Brasil.

Internacional

“Moscou lidera o ranking internacional em função do aumento de buscas provocado pelo mundial de futebol”, afirma Fleury.

“Porto aparece como uma entrada alternativa para Portugal, destino que atrai cada vez mais brasileiros, tanto por ter preços mais atraentes em relação a outros destinos da Europa como pela facilidade da língua. Istambul também se destaca como uma opção alternativa aos destinos tradicionais na Europa”, completa.

Por fim Assunção, Buenos Aires e Santiago aparecem como opções de capitais multiculturais na América Latina, mais acessíveis para os viajantes brasileiros, especialmente em períodos de alta do dólar.