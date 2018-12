IPVA terá redução média de 3,79% em 2019, garante governador

Os cearenses que possuem algum veículo automotivo deverão ter uma redução média de 3,79% no valor do Imposto sobre a Circulação de Veículos (IPVA) em 2019. A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Camilo Santana, em uma página nas redes sociais na tarde desta terça-feira (18).

A tabela completa de preços relacionada ao tributo deverá ser publicada no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) até a próxima sexta-feira (21), enquanto que o boletos de pagamento deverão estar disponíveis a partir do próximo dia 2 de janeiro.

Na publicação no Facebook, Camilo Santana ainda afirmou que os contribuintes receberão descontos caso paguem o imposto até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Os pagamentos poderão ser feitos de forma à vista ou parcelado.

"Lembrando que ano passado eu já tinha anunciado que teríamos quase 4,5% de diminuição, e esse ano também será quase 4%", afirmou Camilo

O governador ainda comentou sobre o esforço de equilibrar as contas públicas e ressaltou que a administração estadual está focada em não aumentar a carga tributária para a população.

"Estamos procurando fazer todo um trabalho para garantir o equilíbrio fiscal do Estado com melhores serviços, com mais eficiência, mas com menos carga tributária para a população cearense", disse Santana.

Segundo o Governo do Estado, os boletos do IPVA poderão ser pagos em agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste (BNB), Bradesco, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos.