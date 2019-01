IPTU Fortaleza 2019: consulta, isenção e boleto

A Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) disponibilizou o acesso às informações do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). No site da Secretaria, é posível consultar e imprimir o extrato do imposto.

O IPTU 2019 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a aplicação do IPCA-e de 3,86%. Neste ano, a Prefeitura de Fortaleza envia os boletos às residências pelos Correios.

É possível pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

Como calcular

As alíquotas são aplicadas sobre os valores de vendas dos imóveis da cidade a correção da inflação segundo o IPCA-E, que fechou o ano acumulada em 3,86%.

Imóvel Residencial

Valor Venal: Até R$ 78.566,50

Alíquota: 0,60%

Redutor: Não há redutor



Valor Venal: Acima de R$ 78.566,50 e até R$ 282.839,37

Alíquota: 0,80%

Redutor: Aplicar um redutor de R$ 157,13 sobre o valor do imposto



Valor Venal: Acima de R$ 282.839,37

Alíquota: 1,40%

Redutor: Aplicar um redutor de R$ 1854,17 sobre o valor do imposto



Valor Venal: Até R$ 78.566,50 Alíquota: 0,60% Redutor: Não há redutor Valor Venal: Acima de R$ 78.566,50 e até R$ 282.839,37 Alíquota: 0,80% Redutor: Aplicar um redutor de R$ 157,13 sobre o valor do imposto Valor Venal: Acima de R$ 282.839,37 Alíquota: 1,40% Redutor: Aplicar um redutor de R$ 1854,17 sobre o valor do imposto Imóvel Não-Residencial

Valor Venal: Até R$ 282.839,37

Alíquota: 1,00%

Redutor: Não há redutor



Valor Venal: Acima de R$ 282.839,37

Alíquota: 2,00%

Redutor: Aplicar um redutor de R$ 2.828,39 sobre o valor do imposto



Valor Venal: Até R$ 282.839,37 Alíquota: 1,00% Redutor: Não há redutor Valor Venal: Acima de R$ 282.839,37 Alíquota: 2,00% Redutor: Aplicar um redutor de R$ 2.828,39 sobre o valor do imposto Terrenos não edificados

Valor Venal: Localizados em áreas desprovidas de infraestrutura urbana

Alíquota: 1,00%

Redutor: Não há redutor



Valor Venal: Localizados em áreas que possuam infraestrutura urbana

Alíquota: 2,00%

Redutor: Não há redutor

Como emitir os boletos do IPTU 2019?

A consulta do valor do IPTU 2019 e a impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) poderão ser feitas pelo site. A impressão dos boletos pode ser feita no site da SEFIN, nas opções “parcela” ou “carnê”.

Na página da Sefin, é possível consultar e imprimir os boletos de pagamento parcelado de todos os meses “a vencer” ou a parcela individual clicando em IPTU 2019 acima da foto principal ou no banner rotativo BOLETOS IPTU 2019. Após inserir a inscrição do imóvel o internauta pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um pdf com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.

Este ano, a SEFIN enviará apenas uma remessa do Documento de Arrecadação Municipal, no final do mês de janeiro. O boleto terá disponível os códigos de barra para os pagamentos da primeira cota única e, também, das parcelas. Caso a opção seja de pagamento total, nos vencimentos de 2ª e 3ª cota única, o boleto deverá ser impresso no site. Não haverá envio para os isentos no imposto. A declaração de isenção poderá ser impressa no site da SEFIN.

Quem é isento de pagar IPTU em Fortaleza?

Serão beneficiados os imóveis com valor venar de até R$ 69.836,89. Pessoa Aposentada e Pensionista Ex-combatente Empregado Público Municipal Pessoa Inválida Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe Associação de moradores Sede de Clube Social Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal Servidor Municipal Viúvo Imóvel locado ou cedido a templo religioso Polígono do Centro

Qual calendário de pagamento do IPTU Fortaleza?

07 de fevereiro

Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela

Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela 08 de março

Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela

Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela 11 de março

Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções

Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções 05 de abril

Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela

Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela 08 de maio

Vencimento da quarta parcela

Vencimento da quarta parcela 07 de junho

Vencimento da quinta parcela

Vencimento da quinta parcela 05 de julho

Vencimento da sexta parcela

Vencimento da sexta parcela 07 de agosto

Vencimento da sétima parcela

Vencimento da sétima parcela 06 de setembro

Vencimento da oitava parcela

Vencimento da oitava parcela 07 de outubro

Vencimento da nona parcela

Vencimento da nona parcela 07 de novembro

Vencimento da décima parcela

Vencimento da décima parcela 06 de dezembro

Vencimento da décima primeira parcela

PRINCIPAIS DÚVIDAS

Para que serve o IPTU?

Não existe um destino específico. Ele vai para o Município e pode ser revertido para qualquer despesa da cidade.

Quem paga o IPTU: inquilino ou proprietário?

A posse exercida pelo inquilino não se enquadra na definição para pagamento, que tem de ser feita pelo proprietário.

Como questionar o valor do IPTU?

O prédio da Sefin e os demais postos de atendimento devem ser buscados para abrir qualquer reclamação sobre o imposto.

Quem tem direito a isenção do IPTU 2019?

Para dar entrada no processo, é preciso ir à Sefin ou aos postos de atendimento.

Como pagar IPTU muito atrasado?

É possível imprirmir os boletos no site da Sefin ou ir aos postos de atendimento. Caso esteja na Dívida Ativa do Município, é preciso ir à Procuradoria Geral do Município.

Como pagar IPTU vencido? Quanto de juros é cobrado?

O boleto pode ser emitido no site da Secretaria ou nos potos de atendimento. Os juros cobrados são equivalentes à taxa Selic, além de mora de 0,33% por dia (limitada a 10% do valor).