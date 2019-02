Investimento em telecomunicações e TI deve crescer 4,9% em 2019 no País, diz IDC

Os investimentos no mercado de telecomunicações e tecnologia da informação (TI) devem crescer 4,9% em 2019 no Brasil, de acordo com projeções da consultoria International Data Corporation (IDC). Esse resultado deve ser composto por um aumento de 10,5% no setor de TI (armazenamento e gestão de dados, inteligência artificial, internet das coisas, softwares e aparelhos, entre outros) e queda de 0,3% no setor de telecomunicações (banda larga e telefonia fixa e móvel).

O salto no setor de TI é explicado pelos investimentos empresariais na chamada transformação digital, isto é, na mudança de processos e atendimentos de plataformas analógicas para interfaces digitais, visando à economia de custos e à melhora no atendimento a consumidores.

"E não é possível fazer a digitalização sem investir em infraestrutura e serviços na área de TI. Isso é um 'driver' importante para crescimento do setor. Já está acontecendo e veremos de forma ainda mais intensa nos próximos três anos", afirmou o gerente de pesquisas da IDC, Pietro Delai, durante coletiva de imprensa. "Os negócios exigem mais eficiência, maior capacidade de processamento de dados e melhora na experiência dos consumidores", completou.

Delai acrescentou que está se consolidando uma mudança no hábito de consumidores e empresas, com suas atividades mais baseadas no tráfego de dados, com menor uso das chamadas de voz, por exemplo. Por sua vez, o mercado de telecomunicações já passou por uma forte onda de investimentos na expansão das redes nos últimos anos, com tendência de manutenção ou desaceleração dos desembolsos daqui em diante.