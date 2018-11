INSS começa a pagar hoje 13º de aposentados

Aposentados e pensionistas começam a receber a partir de hoje (26) a segunda parcela do 13º salário. O depósito será realizado na folha de pagamento mensal do INSS até 7 de dezembro.

No Ceará, 1,2 milhões de pessoas receberão um volume total de R$ 704,2 milhões. No País, são 30,1 milhões de segurados, que devem receber R$ 21,4 bilhões referentes aos benefícios que dão direito ao abono.

Pelo calendário do INSS, os primeiros a terem o valor depositado serão os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, sem o dígito. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do dia 3 de dezembro. Confira a tabela:

A primeira parcela que correspondeu a 50% do valor de cada benefício foi antecipada para os segurados em agosto deste ano. Em todo o país, 29,7 milhões de benefícios receberam a primeira parcela do 13º, totalizando R$ 20,7 bilhões, referentes aos benefícios previdenciários com direito ao abono.

Os trabalhadores com carteira assinada devem receber a primeira parcela do 13º salário até 30 de novembro, conforme a lei, e a segunda até 20 de dezembro.

Quem recebe

Por lei, tem direito ao benefício do INSS quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao abono anual.