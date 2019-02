Inflação em janeiro tem alta de 0,32%, puxada por alimentos e bebidas

Pressionada pelo setor de alimentos e bebidas, a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), atingiu 0,32% em janeiro, informou o IBGE nesta sexta-feira (08).

Dentro do grupo alimentação em domicílio, o impacto veio em maior parte pela alta do feijão carioca (19,76%), da cebola (10,21%), das frutas (5,45%) e das carnes (0,78%). A alimentação fora de casa também acelerou, chegando a 0,79%, enquanto em dezembro a alta foi de 0,33%.

Pelo terceiro mês consecutivo os combustíveis caíram. Desta vez, porém, com uma queda de 2,09%, não tão acentuada como a de 4,25% no mês passado. Neste segmento, o maior impacto veio da gasolina, com uma retração de 2,41%. Com exceção de Salvador, onde esse combustível registrou alta de 1,50%, as demais áreas apresentaram queda, tendo a cidade de Aracaju o maior recuo, de 5,98%.

Apesar dos combustíveis recuarem, o segmento de transportes avançou no primeiro mês de 2019, após a deflação de 0,54% em dezembro. A maior contribuição para que esse grupo crescesse veio dos ônibus urbanos, que apresentaram alta de 2,67%.

Esse movimento positivo foi puxado por reajustes em cinco das 16 regiões pesquisadas durante o período, apresentando Belo Horizonte o maior reajuste (11%), no dia 31 de dezembro de 2018. São Paulo tem o segundo maior aumento, numa alta de 7,50%, ocorrida em 07 de janeiro.