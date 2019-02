Inflação de Fortaleza acelera e sobe 0,16% em janeiro

A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,16% em Fortaleza no primeiro mês do ano, uma pequena aceleração ante a variação de 0,07% verificada em dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As variações mais expressivas que contribuíram para que o índice registrasse alta em janeiro foram observadas nos grupos Despesas Pessoais (0,76%) e Alimentação e Bebidas (0,73%). Em contrapartida, a deflação de 1,21% no grupo Transportes impediu uma aceleração ainda maior do IPCA em janeiro.

Com o resultado de janeiro, a inflação em Fortaleza acumulada nos últimos 12 meses chega a 2,71%. A variação mensal foi a quinta menor entre todas as regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE.