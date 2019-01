Indústria cearense registra avanço de 2,9% em novembro; maior do Nordeste

A produção industrial do Ceará registrou um crescimento de 2,9% em novembro do ano passado na comparação com o mesmo mês de 2017. O resutado ficou acima da média nacional, que apresentou redução de 0,9% na mesma base de comparação, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) dibulgada esta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Comparando com outros estados, a indústria cearense garantiu o quinto melhor avanço de volume produzido no País e o maior do Nordeste, perdendo somente para Santa Catarina (3,6%), Espírito Santo (4,1%), Pará (8,3%) e Rio Grande do Sul (12,7%).

No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o setor apresentou leve alta de 0,7% no Estado, abaixo da mediana do Brasil, que alcançou expansão de 1,5%.

Entre os segmentos industriais, o de couro, artigos para viagem e calçados foi o que mais se destacou, registrando alta de 4,43%. No sentido contrário, os produtos alimentícios apresentaram a maior redução no volume de produtos gerados (-1,38%).