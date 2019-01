Ibovespa recua 2,29% com queda de ações da Vale

O Ibovespa, principal índice do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou a segunda-feira (28) em queda de 2,29%, aos 95.604 pontos. A queda do indicador foi puxada pela forte desvalorização das ações da Vale e de sua holding, a Bradespar, que tiveram baixa de 24,52% e 24,49%, respectivamente.

Dentre as cinco ações mais desvalorizadas hoje na B3 estão ainda as da CSN (-5,69%), Petrobras ON (-3,53%), e Gerdau (3,32%), empresas que também têm ligação com o ramo de mineração.

As ações que mais valorizaram foras as da Ambev (4,6%), RaiaDrogasil (4,53%), e Engie (3,81%). Os papéis mais negociados foram os da Vale (-24,52%), Petrobras PN (-3,01%), e ItauUnibanco (1,79%).

O dólar comercial fechou o dia com queda de 0,17%, cotado a R$ 3,76. Já o euro teve leve elevação, de 0,007%, custando R$ 4,30.