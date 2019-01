Ibovespa bate recorde e chega a 95.351 pontos

O Ibovespa, o principal índice das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, voltou a bater recorde hoje (17), encerrando o pregão aos 95.351 pontos, uma elevação de 1,01% em relação ao fechamento de ontem. O último recorde do índice foi registrado na segunda-feira (14), aos 94.474 pontos.

Dentre as ações mais negociadas, a Localiza registrou alta de 6,27%, a Vale, 3% e a Petrobras, 1,37%. As ações da Forja Taurus, embora não estejam entre as mais negociadas, teve alta de 17%, após uma queda de quase 40% nas últimas duas sessões. Já a Embraer teve uma queda de 4,79%.

O dólar comercial subiu pelo terceiro dia seguido e chegou a R$ 3,74, uma elevação de 0,35%.