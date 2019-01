Governo prevê poupar até R$ 1,3 tri com reforma da Previdência

A reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo Governo Federal poderá render uma economia de R$ 700 bilhões a R$ 1,3 trilhão, dependendo do modelo final apresentado. A afirmação foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à agência de notícias Reuters, durante participação no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça.

Durante o evento, Guedes também disse que o governo espera extinguir 50 companhias estatais em um prazo de 3 a 5 meses, buscando reduzir os custos da Estado. Além disso, o ministro da Economia afirmou, em entrevista à agência Bloomberg, que o governo pretende arrecadar pelo menos US$ 20 bilhões (R$ 72,5 bilhões), neste ano, com privatizações de estatais.

O valor representaria cerca de metade do déficit fiscal brasileiro, disse Guedes, reafirmando que o rombo seria zerado em 2019. "Mas não em uma base permanente, porque isso exige reformas estruturais, como a da Previdência", acrescentou Guedes. A previsão para este ano é um déficit de R$ 139 bilhões.

Pautas futuras

A reformulação da Organização Mundial do Comércio (OMC) será um dos temas centrais na reunião de ministros responsáveis por assuntos ligados ao organismo multilateral, que ocorrerá em Davos, na próxima sexta-feira. A avaliação foi feita pelo diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, momentos depois de se encontrar com o ministro da Economia brasileiro durante uma reunião bilateral.

Sobre o encontro com Guedes, Azevêdo relatou que os dois conversaram basicamente sobre Davos e a mensagem que o Brasil levou para o meio econômico e empresarial de forma geral. "Há um longo percurso a ser percorrido em termos de implementação, mas a linha geral dos objetivos e metas foi bem apresentada. Pelo que tenho ouvido, foi bem recebida pela comunidade econômica", avaliou.

Entre as medidas comentadas por Azevêdo estão as indicações que o governo está estudando taxar dividendos e ganhos de capital em cerca de 15% e reduzir a alíquota do imposto sobre empresas dos atuais 34%, também, para 15%. Guedes, no entanto, não deu muitos detalhes sobre o plano. Ele apenas confirmou o patamar da alíquota. "Deve ficar por aí", respondeu.

Agenda cancelada

Apesar de postar uma foto nas redes sociais com primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o presidente Jair Bolsonaro cancelou o pronunciamento à imprensa brasileira que iria fazer ontem à tarde. O encontro ocorreu após o cancelamento da coletiva. "Nos aproximando de países que podem muito fortalecer um processo econômico seguimos evoluindo", escreveu Bolsonaro.

Dependendo do modelo final apresentado pelo governo, a reforma da Previdência poderá gerar uma economia de R$ 700 bilhões a R$ 1,3 trilhão para os cofres públicos. Afirmação é do ministro Paulo Guedes