Governo assina acordos com Fiec para estimular investimento e pesquisa científica no Ceará

O governador Camilo Santana participou de celebração na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e assinou documentos firmando acordos entre e estado e o setor produtivo, nesta sexta-feira, 14.

Os documentos tratam sobre memorando entre o estado e a Fiec, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece); ato normativo de nova política de incentivos para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará; e um termo de cooperação entre Cegás, Funcap e Senai.

O memorando objetiva construir um ambiente virtual de informações sobre a indústria e a economia cearenses para orientar agentes públicos e privados.

Conforme o documento, a nova política de incentivos para o IDH pretende estimular a interiorização de investimentos e nivelar o índice nos 184 municípios cearenses. Uma das propostas é conceder benefício fiscal a empresas que se instalem em cidades com baixo nível de desenvolvimento.

Já o termo de cooperação tripartite trata de ações de fomento à pesquisa científica e tecnológica cooperativa, a ser desenvolvidas por empresas sediadas no Estado.

“Crescer e gerar oportunidade e, acima de tudo, diminuir as desigualdades sociais que ainda temos em nosso estado e país. Quero agradecer a Federação porque foi um canal importante de diálogo pra construir as políticas que geram oportunidades e desenvolvimento para o estado do Ceará", comentou o governador sobre os acordos.