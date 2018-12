Gol e Air France-KLM lideram participação de mercado em Fortaleza com 46% do tráfego

O hub da Gol em parceria com a Air France-KLM, inaugurado em Fortaleza em maio deste ano, completa sete meses de operação e já se consolida na região. Em conjunto, as empresas lideram em market share (participação de mercado) na Capital cearense, com 46% do tráfego total de voos da cidade, ligando principalmente Norte e Nordeste, de e para a Europa.





Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur), desde que o hub foi inaugurado, cerca de 1 milhão de passageiros passaram pelo Aeroporto de Fortaleza em voos das empresas.

O início das operações do hub em Fortaleza fez com que aampliasse sua oferta de voos na região em 35%, totalizando hoje cerca dea partir da Capital cearense, incluindoe serviço sazonal para

Entre os destinos domésticos lançados estão Fortaleza-São Luís, em maio; e Fortaleza-Teresina, em agosto. Além disso, a companhia aumentou a oferta de voos para as capitais Belém, Manaus, Natal, Recife, Salvador e Brasília. O Grupo Air France-KLM, por sua vez, iniciou as operações em maio com quatro frequências semanais, e a partir de abril de 2019 terá voos diários para Paris e Amsterdã. Um aumento de 75% da oferta na capital cearense, com valor em média 35% inferior quando comparado com os voos de/para São Paulo e Rio de Janeiro.



Como incremento das viagens internacionais, a Gol também inaugurou, no início deste mês, voos diretos para os EUA (Miami e Orlando), em complemento às conexões para a Europa, por meio da parceria com Air France-KLM. Cerca de 40% dos clientes que passam pelo aeroporto de Fortaleza realizam uma conexão, reforçando assim a importância do local para a movimentação de brasileiros e turistas em geral.