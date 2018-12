Gastos de turistas estrangeiros no Brasil crescem 2,4%

Os visitantes internacionais que vieram ao Brasil entre janeiro e novembro deste ano deixaram no País cerca de US$ 5,43 bilhões, 2,4% a mais que os US$ 5,31 bilhões deixados em igual período de 2017. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central.

Apesar do resultado positivo, houve queda comparando apenas novembro com igual período de 2017. Os gastos internacionais chegaram a US$ 464 milhões, 4,3% inferior ao décimo primeiro mês do ano passado, quando a receita cambial do turismo fechou em US$ 485 milhões.

Gastos de brasileiros

No movimento inverso, os brasileiros estão gastando menos no exterior, com quedas consecutivas desde junho passado, no comparativo com os mesmos meses de 2017. A despesa cambial turística no mês de novembro de 2018 foi de US$ 1,39 bilhão correspondendo a um percentual de 13,20% inferior ao mesmo período de 2017, quando a despesa foi de US$ 1,60 bilhão.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2018, a despesa cambial foi de US$ 16,86 bilhões, correspondendo a um percentual de 2,96% inferior a novembro de 2017, quando a despesa foi de US$ 17,38 bilhões.