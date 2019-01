Gasto de brasileiro em viagem ao exterior cai a US$ 12,346 bi em 2018

Em um ambiente de recuperação da economia, mas com um câmbio mais desfavorável, os brasileiros em viagem ao exterior gastaram US$ 12,346 bilhões líquidos em outros países em 2018. O valor, divulgado nesta segunda-feira (28), pelo Banco Central, ficou abaixo dos US$ 13,192 bilhões gastos em 2017.

O desempenho da conta de viagens internacionais no balanço de pagamentos foi determinado por despesas brutas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 18,263 bilhões em 2018. Já o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 5,917 bilhões no ano passado.

Apenas em dezembro, a conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 915 milhões. Em igual mês de 2017, o déficit nessa conta foi de US$ 1,123 bilhão. Os brasileiros gastaram, em dezembro, US$ 1,400 bilhão em outros países, enquanto os estrangeiros tiveram despesas de US$ 485 milhões no País.

Para 2018, o BC estimava um déficit de US$ 13,0 bilhões para esta rubrica do balanço de pagamentos, ante os US$ 13,192 bilhões de déficit registrados em 2017. No caso de 2019, a projeção é de déficit em viagens de US$ 17,0 bilhões.