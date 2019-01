Ganhou na Mega da Virada? Saiba como retirar o prêmio

É um dos 52 afortunados da Mega da Virada? Então, nos próximos três meses é preciso resgatar a quantia de R$ 5.818.007,36 de cada bilhete premiado em uma das agências da Caixa. Isso porque prêmios das lotéricas com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente no banco.

A orientação da Caixa é que, sendo o bilhete ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso da aposta.

As informações necessárias são nome completo, CPF, assinatura e endereço. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES). Por isso, é importante que o apostador confira o resultado e vá buscar seu eventual prêmio o quanto antes.

Vencedores

Com as dezenas: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33, o maior número de ganhadores foi no Rio de Janeiro (RJ), com quatro bilhetes premiados, seguido de Euclides da Cunha, na Bahia, e na capital paulista.

Alem desses três locais, teve sorteado ainda em Belo Horizonte/MG (2), Rio Branco/AC (1), Manaus / AM (1), Feira de Santana / BA (1), Mata de São João/ BA (1), Salvador/BA (1), Valença /BA (1), Várzea Alegre/ CE (1), Brasília/DF (1), Bela Vista de Goiás/GO (1), Jataí /GO (1), Pedreiras/MA (1), São Luís/MA (1), Alfenas/MG (1), Divinópolis/MG (1), Martinho Campos/MG(1), São Sebastião do Paraíso/ MG (1), Corumbá/MS (1), Costa Rica/MS (1), Coxim/MS (1), Almeirim/ PA (1), Itaituba/PA (1), João Pessoa/PB (1), Lagoa do Itaenga/PE (1), Campo Mourão/ PR (1), Curitiba/PR (1), Angra dos Reis/ RJ (1), Barra do Piraí/RJ (1), Nova Iguaçu/RJ (1), Santo Antônio de Pádua/RJ (1), Blumenau/SC (1), Adamantina/SP (1), Guarujá/SP (1), Pedreira/SP (1), Praia Grande/ SP (1), Ribeirão Preto/ SP (1), São Bernardo do Campo/ SP (1), Votorantim/SP (1). Três apostas ganhadoras foram realizadas no Portal Loterias Online.

O valor total do prêmio superou todas as estimativas. Desde o dia 05 de novembro, a Mega da Virada 2018 vendeu 70,5 milhões de bilhetes em todo o País, em um total de 253 milhões de apostas. A arrecadação total foi de R$ 886,04 milhões. No Portal Loterias Online foram vendidos 4 milhões de bilhetes.