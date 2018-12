Fundador da Magazine Luiza morre aos 94 anos em São Paulo

Fundador do Magazine Luiza, uma das maiores lojas de varejo do País, o empresário Pelegrino José Donato morreu na madrugada desta terça-feira (4). Ele estava em casa, em Franca (SP), e a causa da morte não foi divulgada. As informações são do G1.

Donato e a esposa, Luiza Trajano Donato, fundaram o grupo em 1957, em Franca. Na época, venderam os primeiros aparelhos de televisão em cores na loja, então chamada “A Cristaleira”. O nome Magazine Luiza foi escolhido depois, em um concurso promovido por uma rádio local.

Pelegrino José Donato e a esposa, Luiza Trajano Donato, fundaram o grupo em 1957. O registro é do Instagram da sobrinha do casal, Luiza Helena Trajano, publicado em maio deste ano, mês de aniversário do empresário FOTO: Reprodução/ Instagram

Hoje, o Magazine Luiza é comandado pela terceira geração da família, com o empresário Frederico Trajano. Ele é filho de Luiza Helena Trajano, que é sobrinha de Donato. O site da empresa cita 858 lojas da marca em 16 estados brasileiros. Em 2017, a receita bruta chegou a R$ 14,3 bilhões, segundo relatório anual da administração.