Fortaleza teve queda de 2,72% no aluguel de imóvel no acumulado do ano

De acordo com o Índice FipeZap de Locação Residencial, Fortaleza apresentou uma redução no preço do aluguel de imóveis entre janeiro e novembro de 2018 de 2,72%. Apenas três das 15 cidades brasileiras acompanhadas pela pesquisa mostraram queda e a capital cearense ficou em segundo nessa relação, abaixo apenas do Rio de Janeiro, com 3,44% de baixa.

Considerando a variação dos últimos 12 meses, a cidade teve um recuo maior, de 3,37%. Também só abaixo da capital carioca, que teve redução de 3,60%. Niterói, também no Rio de Janeiro, foi destaque na relação, com 1,92% e 2,89% de queda, respectivamente nos dois acompanhamentos.

No geral, o índice acumula alta de 1,94% até novembro, variação inferior à inflação do período de 4,33% (IPCA/IBGE). Já nos últimos 12 meses, acumula alta nominal de 2,03% no período, variação inferior à inflação medida IBGE por meio do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), de 4,79%

Quanto a novembro, o valor médio de locação residenciais permaneceu praticamente estável (-0,08%). Comparativamente, a inflação medida pelo IPCA foi de -0,21% nesse período. O comportamento do Índice nesse horizonte mais amplo é influenciado pelo avanço do valor médio do aluguel residencial na maior parte das cidades monitoradas, com destaque para as variações em: São Bernardo do Campo (+8,44%), Recife (+6,87%) e Curitiba (+6,52%).

Fortaleza também teve alta, porém menor, sendo de 0,23%, lembrando que outubro o aumento havia sido maior, de 0,56%.

Aluguel

Em novembro de 2018, o valor médio do aluguel de imóveis foi de R$ 28,46/m². No entanto, Fortaleza está bem abaixo disso. Entre as quinze cidades monitoradas, a capital cearense é a que tem o menor preço do metro quadrado, sendo R$ 15,71/m². Próximo a ela, está Goiânia (R$ 15,92/m²) e Curitiba (R$ 18,07/m²).