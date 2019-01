Fortaleza tem o metro quadrado para aluguel mais barato do Brasil, diz pesquisa

Para quem mora de aluguel, o ano de 2018 foi um período de reduzir gastos. Isso porque o valor médio do metro quadrado (m²) para locação na capital cearense ficou 1,17% mais barato no acumulado do ano, segundo o Índice Fipe Zap. A média de preço do m² em Fortaleza ficou em R$ 15,96 - o menor valor entre do Brasil entre as capitais pesquisadas.

A redução no preço, no entanto, já era de certa forma esperada pelo setor. "Isso aconteceu pelo excesso de oferta. Quanto maior o volume de unidades disponíveis, menor o valor", explica Armando Cavalcante, ex-diretor tesoureiro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

O custo do aluguel apresentou redução em apenas três cidade, incluindo Fortaleza. Niterói e Rio de Janeiro são as capitais restantes, com queda de 2,78% e 3,48% respectivamente.

Em termos de valores, São Paulo ficou com o metro quadrado mais caro do País, custanto R$ 37,04, seguido por Rio de Janeiro (R$30,10), Distrito Federal (R$ 29,83), Santos (R$ 29,31) e Recife (R$ 26,03). A média nacional ficou em R$ 28,57.

Rentabilidade

Seguindo o ranking do preço médio do m², os locadores de Fortaleza obtém a menor rentabilidade do aluguel - apenas 3,2%. A rentabilidade é calculada através da razão entre o valor de locação mensal e o valor de venda mensal.

"Quando o preço do metro quadrado cai, a rentabilidade também cai, porque o para poder alugar em meio a tantas unidades é preciso reduzir o valor", esclarece Armando. Ele acrescenta que atualmente quem consegue um redimento de 0,7% já está fazendo um bom negócio.