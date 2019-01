Financiamentos de pesados novos crescem 56,5% em 2018

As vendas a crédito no Brasil somaram 5,5 milhões de unidades e representam um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Desse total, 16,6% está concentrado no Nordeste, com 908.366 unidades.

A região tem o terceiro maior volume de financiamentos do Brasil, atrás de Sudeste e Sul, respectivamente.

No cenário nacional, a área de pesados lidera com a maior alta, com uma variação positiva de 56,5% no acumulado de novos, comparando 99,9 mil de 2018 a 63,8 mil de 2017, e na somatória geral com 25,8% a mais de financiamentos. Foram 229.463 contra 182.467 unidades.

Em seguida, estão os automóveis leves novos com um grande crescimento: 13,4%. A alta é superior ao volume de usados, que avançaram 3,7%.

Ao todo, foram financiados no ano passado 4,44 milhões, sendo 1,29 milhões de 0km e 3,14 milhões de seminovos.

Os percentuais invertem o comportamento de vendas observadas em 2017, quando os financiamentos de autos leves novos avançaram 7% e os de usados apresentaram crescimento maior, de 13,3%, na comparação com 2016. Em 2017, foram comercializados a crédito 4,17 milhões, sendo 1,13 milhão de 0km e 3,03 milhões de usados.

Já na área das duas rodas, o maior aumento foi de novos: 10,1%, com 653.448 mil em 2018 contra 593.733 em 2017. No geral, entre 0km e usados, foram financiados 798.550 motos, uma alta de 9% diante dos 732.496 unidades no ano anterior.

O levantamento é da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.