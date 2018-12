Financiamento de veículos novos cresce 15,3% em novembro, diz B3

O número de veículos novos que foram comprados por meio de financiamentos cresceu 15,3% em novembro ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 14, a B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne a cada mês os pedidos aprovados pelas instituições financeiras.

No total, foram 179,5 mil unidades financiadas, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas.O volume, no entanto, se comparado a outubro, representa queda de 5,7%, em razão do menor número de dias úteis.

Até novembro, o ano acumula 1,86 milhão de veículos financiados, alta de 14,6% em relação a igual intervalo de 2017.

Entre as modalidades de financiamento, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) subiu 9,8% em novembro ante igual mês do ano passado, em conta que considera também os veículos usados. Em relação a outubro, houve queda de 0,8%.

O consórcio caiu 0,6% na comparação com novembro de 2017 e 10,2% ante outubro. O leasing, por sua vez, recuou 40,8% sobre o dado do penúltimo mês do ano passado e 41,2% em relação a outubro.