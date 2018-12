Feirão de negociação de dívidas atrai mais de 10 mil em Fortaleza

Os consumidores que estão endividados na Capital têm até o próximo dia 20 de dezembro para participar do Feirão de Recuperação de Crédito promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. O evento, que começou no final de novembro, já realizou cerca de 10 mil atendimentos e mais de 2.500 negociações.

No feirão, é possível renegociar as dívidas com até 90% de desconto. Porém, caso o consumidor não consiga efetuar o pagamento com o desconto, ainda é possível parcelar o débito de acordo as propostas das empresas participantes do feirão.

“Recebemos mais de mil pessoas por dia e estamos com uma expectativa positiva, já que a segunda parcela do décimo terceiro está vindo e isso vai estimular ainda mais as negociações", afirma Isabel Martins, Gerente de Negócios e Relacionamento da CDL.

Os segmentos que estão com maior procura são vestuário e cartão de crédito. Participam do feirão as lojas Fortbrasil, Sapataria Nova, Casa Pio, C. Rolim, Corpvs Segurança e Lojas Bethset.

Como negociar a dívida

Para efetuar a recuperação de crédito nas empresas participantes, o inadimplente deverá estar com um documento válido com foto (CNH, Carteira de Identidade ou Profissional) e CPF. No local, serão disponibilizadas orientações para adequar as parcelas do pagamento das dívidas.

Feirão de Recuperação de Crédito

De 26 de novembro a 20 de dezembro

Na sede da CDL de Fortaleza (Rua 25 de Março, 882 – Centro)

Atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 17h. Informações: (85) 3464.5506