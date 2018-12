Fecomércio anuncia parceria com entidades internacionais em nova unidade do Senac

A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) anunciou que a nova unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizada na Avenida Desembargador Moreira, funcionará com parcerias com entidades internacionais e grupos do setor tecnologia para elaboração dos serviços. A informação foi confirmada por Maurício Filizola, presidente do Sistema Fecomércio , nesta segunda (17), durante o evento de lançamento de um livro comemorando o aniversário de 70 anos da instituição.

"A unidade do Senac na Desembargador Moreira será uma referência e terá uma atuação bem diferenciada para o mercado, buscando atender demandas que hoje o próprio setor ainda não tem atendidas, com parcerias internacionais com grandes grupos de tecnologia, e buscando preencher o espaço e darmos a nossa contribuição ao empresário", disse Filizola.

O presidente da Fecomércio, no entanto, não deu mais detalhes sobre as empresas internacionais com as quais foram fechadas as parcerias nem como e quais serviços serão disponibilizados. Contudo, ele confirmou que deverão ser inauguradas, em 2019, mais quatro unidades do Sistema.

Durante o evento também foram homenageados 37 empresários e empresárias pelo destaque do pelos desempenho durante o ano de 2018 no comércio de bens, serviços ou turismo.

“Somos frutos do associativismo, dos empresários reunidos com a missão de servir para além de suas atribuições, destinando sua contribuição para construir uma sociedade mais justa, mais digna e com um propósito: transformar vidas”, afirmou Filizola.