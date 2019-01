Faturamento do comércio de Fortaleza pode ter queda de até 50% nesta sexta-feira

O baixo movimento de pessoas nas ruas de Fortaleza nesta sexta-feira (4) está afetando o comércio da Capital. Estimativas iniciais apontam que o faturamento do setor nesta sexta deve ter queda de até 50% em relação a um dia normal de movimento. O presidente do Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, afirma que ainda não há um balanço fechado, mas reitera que há perdas no setor.

"O varejo sofre quando não tem clientes nas ruas. A gente hoje está tendo uma redução de faturamento grande, que pode inclusive, não sei ainda, mas que pode chegar a 50%. Ontem (quinta-feira), já tivemos uma grande perda. Hoje sem dúvida com a redução do transporte público e o receio da população de haver ataques a gente está com o faturamento baixo. Todos os bairros e shoppings estão com faturamento muito aquém, que eu diria próximo a 50% do faturamento normal".

Segundo ele, a sexta-feira já é naturalmente um dia de menor faturamento. "Mas amanhã (sábado) é um dia ótimo. Eu espero e desejo que amanhã seja um dia muito bom porque é praticamente o último dia que as famílias de fora e os turistas estarão aqui em Fortaleza fazendo suas compras, principalmente, artesanato. A feirinha e a Avenida Monsenhor Tabosa devem sofrer muito porque o pessoal está com medo de sair na rua".

Sobre o funcionamento das lojas, Alves disse que alguns comerciantes podem ter aberto nesta sexta-feira de forma precária por conta da falta dos trabalhadores. "Empresas com menos quantidade de trabalhadores abriram mais tarde porque eles não conseguiram chegar. É possível que isso tenha acontecido, mas não estou afirmando que é certeza".