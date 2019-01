Faturamento de farmácias cresce 11,9%; projeção para 2019 é de 10%

O faturamento das farmácias no período de 12 meses, finalizado em novembro de 2018, foi 11,89% maior comparado com o mesmo período do ano anterior, sendo R$119.494.748.613,00 contra R$106.800.829.321,00. Os dados são do levantamento feito da consultoria IQVA.

“O mercado farmacêutico vem crescendo de forma sistemática na faixa de dois dígitos e muito acima do PIB. Ainda não temos os dados de fechamento de 2018, mas já dá para afirmar que o crescimento será maior que 10%. Considerando que em 2018 o PIB brasileiro deve ficar em torno de 1% a 2%, o dado é realmente muito positivo”, explica Edison Tamascia, presidente da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar).

Destaque associativista

O grande destaque no período foi o crescimento das farmácias das redes associativista ligadas à Febrafar, que no mesmo recorte cresceram 19,30%, passado o faturamento de R$11.090.138.568,00 para R$13.230.390.676,00.

“Vemos que as farmácias das redes associadas à Febrafar que estão utilizando as ferramentas de gestão disponibilizadas estão se destacando, pois passam por uma maior profissionalização, percebem como é o mercado e crescem acima da média”, explica Edison.

Projeção para 2019

Ainda segundo Edison, para 2019, as previsões de crescimentos do faturamento devem se manter nas mesmas faixas. Com o mercado farmacêutico em geral crescendo cerca de 10% e as associativistas 20%.

“Para 2019 existem alguns paradigmas a serem desvendados em função de um novo governo, com proposta diferente e algumas incertezas. Contudo, devemos ter um PIB melhor do que os últimos quatro anos, com uma economia mais pujante. Tirando essa questão, não se deve ter muita modificação nos rumos atuais do mercado”, avalia o presidente da Febrafar.

Um dado que é observado na análise do mercado é que o crescimento só será consistente se esse se der em função da profissionalização das lojas e não apenas na abertura de novas lojas.

Com base nisso, Edison faz um alerta: “para os empresários independentes, se não acompanharem a evolução do mercado, a situação é de dificuldade. Com a mudança no comportamento e nas exigências do consumidor, se ele não se adequar e se mostrar competitivo nos preços e qualidade, possivelmente passará por dificuldades”.

Por mais que se tenha um sistemático crescimento no mercado farmacêutico, uma coisa fica clara na análise dos números, esse crescimento não se mostra uniforme para todas as lojas. Assim, como em qualquer mercado, apenas obterão destaque as farmácias que buscarem por uma maior adequação.