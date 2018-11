Farmácias oferecem descontos de até 70% na Black Friday

As grandes redes de farmácia com atuação em Fortaleza vão oferecer até 70% de descontos para seus clientes ao longo desta semana de Black Friday, data de compras apontada como uma das principais do Brasil e que acontece nesta sexta-feira (23).

A Extrafarma, detentora de 92 lojas no Ceará, ficando 68 delas na Capital do Estado, vai dar descontos de até 70% em diversos itens do setor de perfumaria e cosméticos, de 22 a 25 de novembro. O benefício se estenderá a todas as lojas da rede e a lista de itens com desconto poderá ser consultada diretamente nas lojas Extrafarma, a partir desta quarta-feira (21).

Calendário de descontos

A rede cearense de farmácias Pague Menos, por sua vez, vai ofertar descontos de até 50% nesta Black Friday, seguindo um calendário de descontos no site e nas mais de 1.200 lojas distribuídas por todo o Brasil.

Desde a última segunda-feira (19), todas as as lojas participam da Black Week Pague Menos, ação a partir da qual tanto as lojas físicas quanto o site oferecerão descontos durante a semana inteira.

A lista dos descontos de até 50% vai contemplar produtos de diferentes categorias como dermocosméticos, artigos da linha “mamãe bebê”, higiene pessoal, beleza, alimentos (leite, fórmulas, chocolates e biscoitos), vitaminas, medicamentos livres de prescrição e aparelhos eletrônicos. Ao todo, são mais de 300 produtos de higiene, beleza e cuidados pessoais.

Ofertas por hora

Exclusivamente no dia dedicado às promoções (23 de novembro), o site Pague Menos vai lançar novas ofertas exclusivas a cada hora. Esta é a principal novidade deste ano, aponta a empresa, segundo a qual o banco de ofertas elaborado para a data será estendido até o dia 26 de novembro.

A alta demanda de vendas esperada para o período, conforme a Pague Menos, demandou um planejamento que durou meses, e reforço nos estoques e logística de entrega.

A expectativa da rede é que o e-commerce se torne este ano um canal estratégico, tendo em vista o forte crescimento das vendas online. As vendas online da rede em 2017 dobraram o volume registrado no ano imediatamente anterior.

Promoção inédita

Com atuação mais recente no mercado cearense, tendo 940 lojas espalhadas em todo o País, a Drogasil preparou uma promoção inédita para a Black Friday 2018. Dos dias 17 a 20 de novembro, a rede vai permitir que, a partir da compra de produtos diferentes dentro da mesma categoria, o consumidor ganhe um desconto em todos eles. A mecânica, informa a Drogasil, é tradicional no segmento farmacêutico dos Estados Unidos e vem se diferenciar das habituais promoções brasileiras de “leve mais, pague menos”, a partir das quais o cliente precisa estocar determinado item para obter desconto.

Os itens da promoção, entretanto, são apenas produtos nas categorias Limpeza e Hidratação da Pele, como demaquilantes, sabonete em barra e sabonete líquido das marcas Neutrogena, Nivea, Loreal, Bepantol, Cicatricure e Needs. Na compra de 3 unidades diferentes destes produtos, o cliente recebe 25% de desconto. As ofertas são válidas para loja física, e-commerce, aplicativo e Compre e Retire.