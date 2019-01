Exportações do setor têxtil cearense fecham 2018 em queda

As exportações do setor têxtil fecharam o ano de 2018 com redução no volume enviado para o exterior. A retração foi de 7,3% em comparação com o resultado de 2017. Apesar da redução de volume, o valor movimentado ainda foi alto, totalizando US$ 35,1 milhões.

Nas importações, também pode-se observar uma retração de 8,8%, totalizando US$ 125,7 milhões, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O saldo comercial se mantém negativo devido à queda do valor exportado, que foi acompanhada de uma redução ainda maior das importações. Na análise dos produtos, percebe-se que 'Tecidos cujo algodão represente menos de 85% do peso' mantém a liderança nas exportações, com 56,3% do total das vendas externas, US$ 19,7 milhões ao todo.

Já no âmbito das importações, a liderança fica com 'Fios texturizados de poliésteres, crus', contabilizando US$ 13,1 milhões. A Argentina é o principal destino das exportações, sendo responsável por 38,6% das vendas externas têxteis cearenses, com um total de US$ 13,5 milhões. A Colômbia, por sua vez, segunda colocada, demonstrou um significativo aumento, de 204,9%, com US$ 3,59 milhões comprados do Ceará em 2018.

A China possui a liderança como principal fornecedor do Estado, com US$ 58,8 milhões. É destaque também a crescente relação da Índia e do Equador com o Ceará, que se materializou num aumento nas importações de 92,5 e 113,3 pontos percentuais, respectivamente.