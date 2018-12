Expolog 2018 reúne mais de 100 expositores e gera mais de R$ 20 milhões em negócios

A Feira Nacional de Logística – Seminário Internacional de Logística (Expolog) –, chegou a sua 13° edição este ano, em Fortaleza. Realizada nos dias 28 e 29 de novembro, no Centro de Exposições do Ceará, a feira teve como foco o tema “Intermodalidade e conexão global no Brasil pós-paralisação”. A organização contabilizou mais de 100 empresas expositoras, com uma movimentação de mais de R$ 20 milhões em negócios entre os participantes.

Espaços como o Fórum da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), área desenvolvida para rodada de negócio, registraram quase 250 agendamentos entre fornecedores. No total, foram 3.400 visitantes em dois dias. “Somos o maior evento sobre o tema no Norte/Nordeste e o segundo maior do Brasil. Criamos um ambiente focado na geração de negócios, na troca de experiências e no networking”, explica Enid Câmara, Diretora Geral da Prática Eventos, responsável pela organização da Expolog 2018.

Um dos principais eventos do País ligado ao setor logístico e de transportes, com expositores e participantes de diversos estados do Brasil, a Expolog 2018 tem a missão de promover negócios e debater temas relevantes para a melhoria dos modais logísticos, de armazenagem e comércio exterior.

Diante de um segmento cujos desafios são enormes, Enid Câmara comenta que a paralisação dos caminhoneiros, ocorrida em maio deste ano, deixou evidente a necessidade de se debater a logística no País. “A paralisação foi o resultado de uma série de questões não resolvidas. Ficou provado que é preciso um olhar diferenciado para as políticas públicas que regulamentam o setor logístico”, analisa.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Expolog 2018 teve 77 palestrantes. No auditório principal foi realizada a cerimônia de abertura, com a presença de autoridades e especialistas, e palestras, como a do jornalista João Borges, especializado em economia.

No auditório 2, foram expostos cases inspiradores, como o do projeto Mudas de Irrigação barata e eficiente, executado por alunos de Iguatu, vencedor do Campeonato Nacional Enactus Brasil 2017.

Ainda nesse espaço, mais de 4.200 alunos de escolas públicas estaduais, de cursos profissionalizantes, assistiram palestras e puderam ver de perto o setor logístico na prática. “Nosso sentimento é de felicidade em poder realizar um evento para discutir, avaliar e propor soluções para o desenvolvimento de qualidade e avanço de produtividade da cadeia logística”, avalia Enid Câmara.

Veja, no caderno especial Expolog 2018, que será publicado neste domingo (dia 9 de dezembro), alguns dos temas mais relevantes tratados na feira. O evento tem promoção do Diário do Nordeste, realização da Prática Eventos, da Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará, do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce) e do Sinduscon-CE, com patrocínio da Tecer Terminais Portuários e da Termaco Logística.