Entrada de dólares supera saída em US$ 55 milhões em janeiro, diz BC

Depois de fechar 2018 com saídas líquidas de US$ 995 milhões, o fluxo cambial do País registrou resultado positivo em janeiro deste ano, de US$ 55 milhões, informou nesta quarta-feira (6) o Banco Central.

No canal financeiro, houve entrada líquida de US$ 552 milhões em janeiro, resultado de aportes no valor de US$ 53,891 bilhões e de retiradas no total de US$ 53,339 bilhões.

Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro ficou negativo em US$ 497 milhões, com importações de US$ 13,982 bilhões e exportações de US$ 13,485 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 2,569 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,789 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,127 bilhões em outras entradas.

Semanal

Segundo o BC, o fluxo cambial da semana passada (de 28 a 1º de fevereiro) ficou positivo em US$ 1,616 bilhão.

No período, houve entrada líquida de dólares pelo canal financeiro, de US$ 1,464 bilhão, resultado de aportes no valor de US$ 13,248 bilhões e de envios no total de US$ 11,784 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 152 milhões no período, com importações de US$ 3,870 bilhões e exportações de US$ 4,021 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 747 milhões em ACC, US$ 888 milhões em PA e US$ 2,387 bilhões em outras entradas.