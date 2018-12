Ensino superior garante salário sete vezes maior na RMF

O rendimento médio do trabalhador da Região Metropolitana Fortaleza (RMF) com ensino superior completo é sete vezes maior do que o empregado sem instrução e menos de um ano de estudo. Segundo um relatório do IDT, os ganhos de quem possui ensino superior completo são de R$ 4,6 mil, enquanto quem não possui estudo é de R$ 722.

"Os indicadores de participação ainda mostraram que o mercado de trabalho da região metropolitana de Fortaleza é mais competitivo, além de a desigualdade de inserção por sexo na região ser menor que a vigente no Ceará, embora seja indubitável a presença mais regular dos homens no labor, concomitante a avanços consistentes da presença das mulheres no mercado de trabalho cearense", atestou o documento do IDT.

No geral, a média do rendimento da RMF é de R$ 1.896. Para os trabalhadores com ensino fundamental incompleto a renda é de R$ 947, com ensino fundamental comleto (R$ 1.088), com ensino médio incompleto (R$ 1.074) e com ensino superior incompleto (R$ 1.881).

Ceará

No geral, o rendimento médio dos trabalhadores cearenses, no segundo trimestre deste ano, com ensino superior é R$ 4,6 mil, cerca de 7 vezes maior do que os empregados sem instrução e com menos de um ano de estudo (R$ 501). Já os ganhos dos trabalhadores com ensino fundamental incompleto são de R$ 752, com ensino fundamental completo (R$ 921), com ensino médio incompleto (R$ 887), com ensino médio completo (R$ 1.213) e com ensino superior incompleto (R$ 1.621)