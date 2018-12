Empresa chega no Ceará com mais de 700 vagas no setor elétrico

A companhia Bureau Veritas fechou uma parceria com a empresa B&Q, especializada em soluções no setor elétrico, e abre mais de 700 vagas no Ceará para o setor de distribuição elétrica. A empresa assume a manutenção e operação do sistema elétrico com serviços nas etapas da cadeia de distribuição de energia em mais de 80 cidades do Litoral e do Norte do estado, além da Região Metropolitana de Fortaleza.

A multinacional realiza serviços em todas as etapas do ciclo de distribuição das concessionárias de energia, desde a coleta e monitoramento de dados em campo ao gerenciamento da construção dos seus principais ativos, seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e das próprias concessionárias.

“Seguimos ampliando nossa atuação no mercado brasileiro de Energia com a proposta de modelo de gestão e execução de serviços que alia segurança, confiabilidade e experiência. Para isso, investimos em tecnologia e em uma rede de profissionais capacitados”, destaca Gustavo Ishibashi, diretor executivo de Energia & Utilidades do Grupo Bureau Veritas.

Vagas disponíveis

Profissionais com experiência em manutenção elétrica, coordenadores, gerentes, técnicos em segurança, supervisores de campo, analistas, almoxarifes, auxiliares administrativos são algumas das vagas disponíveis.

Os interessandos podem se candidatar através do site www.bureauveritas.com.br/home/careers ou entregar o currículo pessoalmente na Infort, Rua Doutor João Monte, n° 920, bairro Centro, em Sobral.