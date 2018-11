Elevado a Centro Universitário, Unifametro inaugura novo campus em Fortaleza

O Ministério da Educação aprovou a transformação da faculdade Fametro em Centro Universitário Unifametro. O crescimento é acompanhado de novos investimentos em educação de qualidade para os cearenses, e nada melhor para comprovar esta expansão do que a inauguração do seu novo campus Fortaleza, o Carneiro da Cunha. Este também é o ponto alto das comemorações pelos 16 anos da instituição, que possui mais de 8 mil alunos e oferece 28 cursos de graduação, 30 de pós-graduação e dezenas de curta duração, nas áreas de saúde, tecnologia, administração, engenharia, direito, educação, gastronomia e humanas.

A Unifametro investiu R$ 40 milhões em seu novo prédio, que tem uma área total de 21 mil m² e infraestrutura qualificada. Em sete andares, são 80 salas, 10 laboratórios, biblioteca com 1.500 m² de área e dois pavimentos subsolo de estacionamento. O novo campus amplia a abrangência do trabalho da Unifametro, que está presente em outros quatro campi em Fortaleza, no bairro Jacarecanga, e um quinto, recém-adquirido, em Maracanaú (na Região Metropolitana).

Compromisso

O compromisso permanente com a comunidade ao ofertar diversos serviços gratuitos para a população, está entre os diferenciais da Unifametro. Isso ocorre por meio de aulas práticas em seus laboratórios, nos cursos de graduação em Odontologia, no Complexo Odontológico; de Direito, por intermédio do Núcleo de Práticas Jurídicas; e de Enfermagem, Farmácia, Estética e Cosmética e Psicologia, na Clínica Integrada. Juntos, os locais atendem a mais de 5,5 mil pessoas. Essas são apenas algumas das iniciativas da Unifametro, coordenadas pelo Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social (NERS), que dão suporte aos programas permanentes e aos inúmeros projetos de extensão e ações voltadas à comunidade.

“Os projetos, cursos, eventos e ações ligadas ao NERS valem muito a pena, entre outros motivos, porque o resultado social é adicionado à vivência profissional e a aspectos que valorizamos muito, como o desenvolvimento humano e a integração curricular da teoria à prática”, afirma Christianne Melo, Diretora Geral da Unifametro. História Fundada pelo ex-reitor Antonio Colaço Martins e pelos professores Maria da Graça de Holanda Martins, Pedro Henrique Chaves Antero e Paulo Hosanan Machado Sores, educadores com largo histórico de tradição e dedicação ao ensino, o Centro Universitário Unifametro carrega a qualidade no ensino em seu DNA, sendo um atributo reconhecido por seus alunos e pelo mercado de trabalho. O corpo gestor, que acompanha o desempenho dos alunos e o trabalho de 500 colaboradores diretos, é formado pela reitora Christianne Melo de Leopoldino, pela pró-reitora acadêmica Denise Maciel e pelos diretores Colaço Filho, Ana Cristina Martins e Edson Ronald.

Sustentabilidade

O novo campus da Unifametro também se destaca na área de sustentabilidade. Foram instaladas 660 placas solares no telhado. Com a iniciativa, devem ser gerados 385 MWh de energia por ano, quantidade semelhante ao que é consumido por 65 casas familiares durante um ano. Essa é a segunda fase do projeto de Energia Solar Fotovoltaica conduzido pela instituição que, em 2017, já havia colocado 184 painéis solares no telhado de outro campus, o Padre Ibiapina, o que permitiu à Unifametro gerar um total 156 MWh, suficientes para abastecer mais de 30 casas familiares por um período de 12 meses. Os investimentos nas duas fases do projeto somam R$ 1,5 milhão.

