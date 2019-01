Egídio Serpa: Previsões de PIB, inflação, câmbio e mais

Para os seus principais clientes, o Bradesco encaminhou nesta semana um relatório em que faz, para este 2019, os seguintes prognósticos: 1) O PIB deverá crescer 2,8% - pelo que melhoram indicadores como confiança, emprego e crédito; 2) Mesmo com expectativa de rápida aceleração do crescimento, a inflação deverá continuar bem comportada, pelo que o Bradesco mantém o cenário de alta inflacionária de 4,0% para o IPCA; 3) A taxa de câmbio tem reagido mais às dúvidas em relação ao crescimento mundial e seus impactos sobre os emergentes, como o Brasil. Confiando na aprovação das reformas, o dólar deverá situar-se por volta de R$ 3,70 no fim deste ano; 4) E a taxa de juros, até o fim deste ano, deverá chegar a 7,25%. No entanto, a aprovação de uma agenda ampla de reforma e a persistência da inflação em patamar mais baixo "talvez possam possibilitar a permanência da taxa de juros estável por um período mais prolongado".

Drogasil

Decidiu a rede de farmácias Drogasil investir mais no Ceará. Para começar, construirá um big Centro de Distribuição (CD) em Pajuçara, na geografia do vizinho Município de Maracanaú. Esse CD abastecerá as unidades da Drogasil instaladas e em operação em parte da região Nordeste e em toda a região Norte - a Amazônia incluída. Aqui em Fortaleza, sua concorrente Pague Menos tem um gigantesco CD, que garante o abastecimento de suas lojas em todo o Nordeste. E ainda tem outro em Goiás, também de grandes dimensões.

Cofecon

No próximo dia 31, o economista cearense Lauro Chaves Neto tomará posse de uma das seis cadeiras do Conselho Federal de Economia (Cofecon). A posse será às 19 horas, em solenidade no Hotel Nacional, em Brasília.

Centenário

Quando junho chegar, o Centro Industrial do Ceará (CIC) celebrará seus primeiros 100 anos de vida. Seu atual presidente, André Siqueira, trabalha na elaboração da festa centenária. O CIC teve seu auge nos anos 80, quando elegeu seu líder, Tasso Jereissati, então com 36 anos, governador do Estado, promovendo uma autêntica revolução na política e na gestão pública que até hoje é referência no Estado do Ceará.