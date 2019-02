Egídio Serpa: Melão, a exigência chinesa

No ano passado, a Agrícola Famosa, maior produtora de melão do País, com fazenda em Icapuí, no Leste cearense, exportou para o exterior, principalmente para a Europa, 140 mil toneladas dessa fruta e vendeu no mercado interno brasileiro outras 100 mil toneladas. Seu faturamento em 2018 foi praticamente o mesmo de 2017: R$ 600 milhões. Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor de produção da empresa, informa: neste ano, a área plantada - de 10 mil hectares espalhados pelo CE, RN, PI e PE - será mantida. Se acontecer a abertura de novos mercados, como o da China, “aí ampliaremos a área de cultivo”, antecipa.

Os chineses desconfiam de que o melão brasileiro hospeda a “mosca do Mediterrâneo”, o que não é verdade, segundo afirma Luiz Roberto Barcelos. Esse inseto penetra em frutas de casca fina, como a manga e a uva, “mas no melão, que tem a casca grossa, ela não entra”. A China quer obrigar o congelamento do melão a um grau centígrado. “Não aceitamos essa exigência, primeiro porque o melão não tem a ‘mosca do Mediterrâneo’, segundo porque o congelamento afetaria o sabor da fruta”, explica o empresário.

Na adece

Até ontem à noite, dava-se como certa a nomeação de Euvaldo Bringel, ex-secretário de Agricultura e Pesca, para a Diretoria de Agronegócio da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece). Ocupará o lugar de Sílvio Carlos Ribeiro, que hoje será oficialmente nomeado secretário-executivo da SDE.

Na Espanha

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, e seu tio e sócio José Roberto Prado, diretor Comercial da empresa, estão em Sevilha (Espanha). O que fazem aí? Resposta: vendo na prática novas tecnologias aplicadas a vegetais.

Barragens

Nesta semana, reúnem-se engenheiros da Secretaria de Recursos Hídricos, da Cogerh e do Dnocs. Traçarão estratégias para trabalhos de recuperação das barragens federais, entre as quais a de Lima Campos, que preocupa.

Energia

Da geração atual de energia solar no Nordeste, o Ceará participa com 30%. No ano passado, o Ceará liderou o ranking com 31.339 Kw de energia distribuída - a que é gerada pelos próprios consumidores e injetada na rede de distribuição. A empresa cearense Sou Energy - que faz e instala projetos de energia solar - está otimista, pois prevê em 300% seu próprio crescimento.

Embrapa

Para pôr fim a informações de que a Embrapa seria privatizada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que virá ao Ceará na próxima quinta-feira, disse sexta-feira em Cascavel (PR) que, pelo contrário, a empresa e suas pesquisas serão mais demandadas pelo Governo e pelos agropecuaristas brasileiros.

Mais jovens

Amanhã, às 19 horas, na Fiec, tomará posse a nova coordenação-geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), liderada por Rafael Fujita. Durante o evento, serão homenageados os empresários Beto Studart (Associado Benemérito), Afrânio Barreira (Jovem Mentalidade Empreendedora) e Ticiana Rolim (Jovem Mentalidade Empreendedora Social). A AJE é uma importante escola para a formação de jovens líderes empreendedores.