Egídio Serpa: Mais produção e menos água

Berlim (Alemanha). Mais rápido que se poderia imaginar, a agricultura de precisão - que usa alta tecnologia para produzir mais com menos água, menos adubo e menos defensivos - já é uma realidade, chegou ao Brasil e, em pouco tempo, chegará ao Ceará. Eis a otimista previsão do empresário Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, que produz pimentões coloridos no Ceará, melão e melancia na Bahia e no Piauí e começa a produzir camarão no Rio Grande do Norte. Coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da CNA, ele está em Berlim para participar, de hoje até sexta-feira, da Fruit Logística - maior feira mundial de frutas, verduras e legumes. Tom explica que a tecnologia de precisão dá ao produtor a instrução correta de como produzir - desde a preparação do solo, a fertilização, a irrigação e, eventualmente, o controle de pragas e doenças, "nas áreas em que elas acontecem", reduzindo custo e o tempo e aumentando a produtividade. Hoje, as novas tecnologias, com o uso de laser, distinguem e separam a planta da erva daninha, "e somente esta torna-se o foco do herbicida, que não se aplica mais na área total da plantação". Tom Prado passou a tarde de ontem, aqui, ouvindo palestras científicas sobre o que o futuro terá na área da tecnologia para a agricultura de precisão.

Drogasil

Com lojas em Fortaleza, a rede de farmácias Drogasil, que tem mais de 900 pontos de venda no País, lançou, por meio de sua plataforma de investimento social, o Cuidar+, edital para aplicar R$ 1,4 milhão em Organizações Não-Governamentais. Objetivo: beneficiar, em 18 estados nos quais atua, ONGs que trabalham para ampliar o acesso gratuito à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde em 18 estados. Para inscrever-se no edital, acesse: www.Editaltodos.Prosas.Com.Br

Aeroporto

Não deixou saudades a Infraero. Ganhou velocidade supersônica a obra de ampliação e modernização do Aeroporto Pinto Martins. Mas a área de embarque internacional, que tem Wi-Fi gratuita e rápida, opera perto do caos. Domingo, à noite, dois voos - um para Paris, lotado, outro para Lisboa, com 75% de ocupação - tumultuaram a revista de passageiros e suas bagagens de mão e o trabalho de controle de passaportes, muito bem feito pela Polícia Federal.